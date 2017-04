21.04.2017 Nyon. Titelverteidiger Real Madrid trifft im Halbfinale der Champions League auf Stadtrivale Atlético Madrid. Das andere Halbfinale bestreiten der AS Monaco und Juventus Turin. Das ergab die Auslosung in Nyon in der Schweiz. Real mit dem deutschen Fußball-Weltmeister Toni Kroos hat zunächst Heimrecht. Juventus Turin mit Weltmeister Sami Khedira darf gegen AS Monaco zuerst auswärts antreten.