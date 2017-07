Razzien wegen Schwarzarbeit bei Wach- und Sicherheitsfirmen

12.07.2017 Dresden. Zoll und Steuerfahndung sind mit einer Razzia bei Wach- und Sicherheitsfirmen in mehreren Bundesländern gegen Schwarzarbeit vorgegangen. Im Auftrag der Generalsstaatsanwaltschaft Dresden durchsuchten Beamte knapp 50 Wohnungen und Geschäftsräume. Die Aktion lief in Sachsen, Thüringen, Berlin, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Baden-Württemberg und Hessen. Die Ermittler nahmen zwei Männer fest. Insgesamt wird zehn Verdächtigen vorgeworfen, Wachleute in Asylbewerberunterkünften schwarz beschäftigt zu haben.