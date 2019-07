Ratespiel "Just One" ist "Spiel des Jahres"

22.07.2019 Berlin. Das Wortratespiel "Just One" ist zum "Spiel des Jahres" 2019 gekürt worden. Das Spiel der französischen Autoren Bruno Sautter und Ludovic Roudy sei insbesondere "durch seine Einfachheit genial", begründete eine Kritikerjury in Berlin ihre Entscheidung. Die Auszeichnung wird seit 40 Jahren vergeben. Bei "Just One" muss ein Spieler ein Wort erraten, das die anderen mit Begriffen umschreiben. Der Verein "Spiel des Jahres" nimmt jährlich den Spielemarkt mit Hunderten Neuerscheinungen unter die Lupe.