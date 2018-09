Röttgen: Erdogans Besuch kam "deutlich zu früh"

29.09.2018 Berlin. Der Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland kam nach Ansicht des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, deutlich zu früh. "Was immer man sich von dem Staatsbesuch versprochen hat, er hat gezeigt, dass die wechselseitigen Missverständnisse noch größer als gedacht sind", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das deutsch-türkische Verhältnis sei weder besser noch einfacher geworden. Erdogan will am Nachmittag an der Eröffnung der Ditib-Zentralmoschee in Köln teilnehmen.