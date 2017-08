Dortmunder Fall

Seine Erinnerungslücken stellten die Polizei in Dortmund monatelang vor ein schier unlösbares Problem. Nun weiß man wieder, wer der 57-jährige Dortmunder ist.

11.08.2017 Dortmund. Der bis heute unbekannte Mann wurde bereits im April in einem Güterwagon ohne Papiere aufgefunden. Er hatte jegliche Erinnerung verloren, wie er dorthin gekommen war und wer er ist. Ein veröffentlichtes Profilbild des Mannes brachte nun den Durchbruch.

Das Rätsel um einen Mann ohne Gedächtnis ist gelöst: Es handelt sich um einen 57-jährigen Dortmunder, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Durchbruch in dem lange mysteriösen Fall gelang demnach durch zahlreiche Hinweise von Dortmunder Bürgern, nachdem die Ermittler am Donnerstag ein Profilbild des Mannes veröffentlicht hatten. Nach einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" hatte ein Kinobetreiber den Mann erkannt. Er soll ein ehemaliger Mitarbeiter sein.

Der 57-Jährige, der bereits Anfang April in einem Güterwaggon aufgefundenen wurde, wird seit dem heutigen Freitag psychologisch betreut, wie die Polizei weiter mitteilte. Details zu seiner Person nannten die Ermittler mit Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte des Mannes nicht. Zugleich bat die Polizei darum, "das Bild der 'ungewöhnlichen' Öffentlichkeitsfahndung nicht mehr zu nutzen oder in den sozialen Netzwerken zu teilen".

Keine Erinnerungen, keine Papiere

Der Güterwaggon, in dem der Mann gefunden wurde, war im Dortmunder Hauptbahnhof abgestellt. Ausweispapiere oder andere Schriftstücke führte der damals Unbekannte nicht bei sich - in seiner Tasche befanden sich lediglich Geschichtsbücher und ein Asthmaspray. Der Mann selbst konnte sich nicht erklären, wie er dort hingekommen war - er wusste nicht einmal, wer er überhaupt ist.

Der "Mann ohne Gedächtnis" wurde daraufhin wiederholt im Krankenhaus untersucht, jeweils ohne Befund. Ein renommierter Gedächtnisforschers diagnostizierte schließlich bei ihm eine sogenannte dissoziative Amnesie - einen Gedächtnisverlust, der oft durch ein Trauma ausgelöst wird. Nachdem bundesweite Ermittlungen der Polizei zur Identität des Mannes ergebnislos blieben, stimmte er letztlich der Veröffentlichung seines Profilbildes durch die Polizei zu. (dpa)