Python erwürgt thailändischen Besitzer

28.11.2017 Bangkok. Eine Schlange hat ihren Besitzer in Thailand erwürgt. Die drei Meter lange Python umschlang den Mann aus der Stadt Sukothai im Norden des Landes so heftig, dass der 55-Jährige keine Luft mehr bekam und starb. Das berichtet die Tageszeitung "Bangkok Post". Seine Schwester versuchte noch, ihn zu retten, und zog die Schlange am Schwanz - aber ohne Erfolg. Der Mann wollte die Schlange aus einem großen Gefäß holen, in dem er das Tier die letzten Jahre gehalten hatte. Zur Sicherheit hatte er auch ein Messer dabei. Die Schlange hatte dann auch einige Stichverletzungen, überlebte aber.