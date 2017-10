Puigdemont sucht in Brüssel "Freiheit und Sicherheit"

31.10.2017 Brüssel. Der in Spanien angeklagte katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont hat sich nach Brüssel abgesetzt und will seine Politik aus der EU-Hauptstadt vorantreiben. Er suche in Belgien kein politisches Asyl und wolle sich auch nicht vor der spanischen Justiz verstecken, sagte er in der belgischen Hauptstadt. Dorthin war er mit acht seiner separatistischen Mitstreiter ausgereist. Die Staatsanwaltschaft in Spanien hatte gestern Anklage gegen Puigdemont und weitere Mitglieder der abgesetzten Regionalregierung erhoben.