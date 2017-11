Puigdemont missachtet Vorladung nach Madrid

02.11.2017 Madrid. Im Katalonien-Konflikt sprechen nun die Gerichte. Die Justiz in Madrid nahm die Ermittlungen gegen die abgesetzte separatistische Regierung auf. Der katalanische Ex-Präsident Carles Puigdemont ließ sich aber trotz Vorladung nicht blicken. Er riskiert nun einen Haftbefehl. Der 54-Jährige hatte sich am Wochenende kurz vor Anklageerhebung nach Brüssel abgesetzt und hält sich nach Medienberichten mit vier seiner Ex-Minister, die ihre Vorladungen auch missachteten, weiter in Belgien auf.