Puigdemont: Ergebnis der Katalonien-Abstimmung ist verbindlich

02.10.2017 Barcelona. Der Chef der Regionalregierung von Katalonien, Carles Puigdemont, hat am Tag nach dem umstrittenen Referendum über die Abspaltung von Spanien die Gültigkeit des Separatisten-Sieges bekräftigt. Das Ergebnis der Abstimmung sei "verbindlich", sagte Puigdemont in Barcelona. Nun müsse das Regionalparlament über die Ausrufung der Unabhängigkeit entscheiden. Bei dem vom Verfassungsgericht verbotenen Referendum, das auch gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid stattfand, setzte sich das "Ja"-Lager mit rund 90 Prozent durch.