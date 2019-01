Prozessauftakt im Fall Khashoggi

03.01.2019 Riad. Drei Monate nach dem Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat in Saudi-Arabien der Prozess gegen elf Verdächtige begonnen. Die mutmaßlichen Täter erschienen vor dem Gericht in der Hauptstadt Riad. Dort wurde die Anklageschrift verlesen. Wann der Prozess fortgesetzt wird, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft fordert in fünf Fällen die Todesstrafe. Die Führung Saudi-Arabiens war nach der Ermordung Khashoggis im Konsulat in Istanbul international in die Kritik geraten.