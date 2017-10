Prozess gegen "Reichsbürger" wegen versuchten Mordes

09.10.2017 Halle. Ein sogenannter Reichsbürger muss sich von heute an wegen einer Schießerei mit einem Spezialeinsatzkommando vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Halle an der Saale wirft dem ehemaligen "Mister Germany" unter anderem versuchten Mord vor. Er soll bei der Schießerei im August 2016 in Reuden einen SEK-Beamten am Hals getroffen haben. Lediglich dessen Schutzkleidung habe tödliche Verletzungen verhindert. Zu dem Vorfall kam es bei einer Zwangsräumung.