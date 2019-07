Probleme Airport Düsseldorf: Boris Beckers Gepäck betroffen

17.07.2019 Düsseldorf. Wegen Problemen an der Gepäckabfertigung des Düsseldorfer Flughafens ist auch das Gepäck des dreifachen Wimbledon-Siegers Boris Becker stehengeblieben. Viele Taschen/Koffer seien am Düsseldorfer Flughafen verloren gegangen, auch seine, schrieb Becker im Kurznachrichtendienst Twitter. Ein Flughafensprecher sagte, nichts gehe verloren. Die Gepäckstücke seien am Flughafen stehengeblieben und würden den Besitzern schnellstmöglich nachgeliefert. Falls auch Boris Becker betroffen sei, gelte das natürlich auch für ihn.