Presse: Airbus will 3600 Jobs streichen oder verlegen

02.03.2018 Paris. Der Flugzeugbauer Airbus will einem Pressebericht zufolge tausende Stellen streichen oder verlegen. Hintergrund seien die Produktionskürzungen beim A380 und dem Militärtransporter A400M. Betroffen seien 3600 Jobs vor allem in Bremen, Augsburg, in Sevilla in Spanien sowie im britischen Filton, berichtete das französische Magazin "Challenges" am Abend in seiner Online-Ausgabe. Die Werke in Hamburg und Stade könnten ebenfalls betroffen sein, französische Werke kaum. Der Plan solle am 7. März bekanntgegeben werden.