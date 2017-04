Premierminister Cazeneuve ruft zur Wahl Macrons auf

23.04.2017 Paris. Frankreichs Premierminister Bernard Cazeneuve hat dazu aufgerufen, in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl für Emmanuel Macron zu stimmen. Es gehe darum, die rechtsextreme Front National zu schlagen, und "ihr unheilvolles Programm eines Rückschritts Frankreichs und der Spaltung der Franzosen" zu verhindern, sagte der Sozialist. Die EU-Feindin Le Pen trifft laut Hochrechnungen in der Stichwahl am 7. Mai auf den Pro-Europäer Macron.