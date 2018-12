Premier League: Klopp zieht Guardiola davon

26.12.2018 London. Trainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League dank eines Patzers von Verfolger Manchester City vergrößert. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem traditionellen Spieltag am Boxing Day, setzte sich der Herbstmeister mit 4:0 gegen Newcastle United durch. Verfolger Man City unterlag bei Leicester City überraschend mit 1:2. Erster Verfolger von Liverpool ist mit sechs Punkten Rückstand nun Tottenham Hotspur nach einem 5:0-Sieg gegen Bournemouth.