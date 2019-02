Präsidentenwahl in Nigeria verschoben

16.02.2019 Abuja. Wenige Stunden vor Beginn der Abstimmung ist die Präsidentenwahl in Nigeria um eine Woche verschoben worden. Wahlleiter Mahmood Yakubu erklärte in der Nacht, dass die Abstimmung nunmehr für den 23. Februar angesetzt sei, um bis dahin "eine Reihe von Herausforderungen" zu klären. In Afrikas bevölkerungsreichstem Land sollte heute ein neuer Präsident gewählt werden. Staatschef Muhammadu Buhari bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Beobachter erwarten ein Kopf-an-Kopf Rennen mit seinem Herausforderer Atiku Abubakar.