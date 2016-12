Präsident besucht Opfer der Explosion auf Feuerwerkmarkt

22.12.2016 Zumpango. Nach der schweren Explosion auf einem Markt für Pyrotechnik in Mexiko mit zahlreichen Toten hat Präsident Enrique Peña Nieto einige Opfer des Unglücks besucht. Der Staatschef sprach in einem Krankenhaus in Zumpango mit einer verletzten Person und Angehörigen. Er wies an, den Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung zukommen zu lassen. Die Explosionen von Raketen und Böllern hatte den Markt San Pablito am Dienstag weitgehend zerstört. 35 Menschen kamen ums Leben.