02.07.2017 Moskau. Auch ohne Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat sich Portugal den dritten Platz beim Confed Cup gesichert. Der Europameister gewann in Moskau nach Verlängerung 2:1 gegen Mexiko. Ronaldo war nach dem Halbfinale vorzeitig abgereist und zu seinen neugeborenen Zwillingen geflogen. Im Finale stehen sich am Abend in St. Petersburg das deutsche Team und Chile gegenüber.