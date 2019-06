Porto steigt kräftig - Standardbrief kostet künftig 80 Cent

30.06.2019 Wer in Deutschland einen Brief verschickt, muss künftig mehr Geld bezahlen. Ab morgen kostet ein Standardbrief 80 Cent beim Versand in Deutschland und damit 10 Cent mehr als bisher. Auch andere Sendungsarten werden teurer - eine Postkarte kostet 60 Cent nach zuvor 45 Cent. Ein Kompaktbrief mit einem Höchstgewicht von 50 Gramm ist mit 95 Cent zu frankieren und ein bis zu einem halben Kilo schwerer Großbrief mit 1,55 Euro. Es ist die erste Erhöhung seit 2016.