Popstar George Michael mit 53 Jahren gestorben

26.12.2016 London. Die Pop-Welt trauert um George Michael. Völlig überraschend und ausgerechnet zu Weihnachten starb der Sänger des Klassikers "Last Christmas" mit 53 Jahren. Stars würdigten den Briten, der mit der Band Wham! berühmt wurde und später auch als Solokünstler große Erfolge feierte, als brillanten Musiker. George Michael galt mit seinem modischen Mut und innovativen Videoclips auch als Stil-Ikone. Zu seinen größten Hits zählen Lieder wie "Freedom", "Faith" oder "Jesus To A Child". In seiner fast 40-jährigen Karriere soll er mehr als 100 Millionen Alben verkauft haben.