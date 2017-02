Polizeieinsatz wegen Terroralarms in Chemnitz

13.02.2017 Chemnitz. Wegen eines Terroralarms ist es am Abend zu einem Einsatz des sächsischen Landeskriminalamtes in Chemnitz gekommen. Eine entsprechende Twitter-Meldung der "Bild"-Zeitung bestätigte die Polizeidirektion der Stad. Einzelheiten wollte der Sprecher des Lagedienstes nicht nennen. Beim LKA in Dresden hieß es, Näheres werde später mitgeteilt. Laut Zeitung stürmten Polizisten mit Maschinenpistolen gegen Abend ein Wohnhaus. Elite-Polizisten seien mit einem Spezialfahrzeug zur Terrorbekämpfung und einem Sprengstoff-Hund angerückt.