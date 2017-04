Polizei verspricht größtmögliche Sicherheit beim BVB-Spiel

12.04.2017 Düsseldorf. NRW-Innenminister Ralf Jäger verspricht den Fans beim Stadionbesuchern bei Borussia Dortmund größtmögliche Sicherheit. "Wir haben die Polizeikräfte in Dortmund für heute Abend noch mal deutlich erhöht", sagte Jäger in Düsseldorf. Wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen sollten die Fans auf keinen Fall Taschen und Rucksäcke mit zum Stadion bringen. Vom Bundesinnenministerium in Berlin hieß es, man habe keine Informationen, die für eine besondere Terror-Bedrohungslage sprechen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière werde beim Spiel aus Solidarität dabei sein.