Polizei stürmt Wohnung in Birmingham

23.03.2017 London. Bewaffnete Polizisten haben eine Wohnung in Birmingham gestürmt. Die Polizei hat sich bis jetzt nicht dazu geäußert, ob der Einsatz im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in London steht. Die britische Nachrichtenagentur PA zitiert einen Zeugen, demzufolge drei Männer festgenommen wurden. "Der Mann aus London hat hier gelebt", sagte der Zeuge. Bei dem Terroranschlag in London waren gestern fünf Menschen getötet und etwa 40 verletzt worden.