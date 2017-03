Polizei sichert Einkaufszentrum in Essen mit Maschinenpistolen

11.03.2017 Essen. Nach der Terrordrohung in Essen sichert die Polizei das betroffene Einkaufszentrum im Zentrum mit Beamten in schusssicheren Westen und mit Maschinenpistolen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie umstellte den gesamten Gebäudekomplex und sperrte ihn ab. Auch Beamte aus anderen Teilen Nordrhein-Westfalens seien im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. Um das Einkaufszentrum Limbecker Platz herrscht gespenstische Ruhe. An normalen Samstagen kommen rund 60 000 Kunden in das Zentrum.