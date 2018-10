Polizei nach Geiselnahme: Auch Terror-Hintergrund möglich

15.10.2018 Köln. Die Kölner Polizei schließt nach der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof einen terroristischen Hintergrund nicht aus. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin in Köln. Bei der Geiselnahme soll der Mann laut Polizei auch geäußert haben, dass er zur Terrorormiliz IS gehöre. Der Kidnapper habe zuvor einen Molotowcocktail gezündet. Die Polizei befreite schließlich eine Frau aus der Gewalt des Geiselnehmers. Der Mann wurde schwer verletzt und musste wiederbelebt werden, sein Opfer erlitt leichte Verletzungen. Auch ein unbeteiligtes Mädchen wurde schwer verletzt.