Polizei in Las Vegas: Mindestens 20 Tote und über 100 Verletzte

02.10.2017 Las Vegas. Ein Todesschütze hat bei einem Musikfestival in der US-Touristenmetropole Las Vegas mindestens 20 Menschen umgebracht und über 100 verletzt. Das teilte die Polizei im Bundesstaat Nevada mit. Eine genauere Angabe über die Anzahl der Opfer sei derzeit noch nicht möglich, sagte Sheriff Joe Lombardo. Der Schütze feuerte demnach am späten Abend vom 32. Stockwerk eines Hotel an der berühmten Casino-Meile aus auf Besucher des Konzerts. Er wurde getötet. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Mann aus Las Vegas handeln. Die Polizei sucht nach einer Frau, die den Schützen begleitet haben soll.