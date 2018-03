Polizei hat mutmaßlichen Würth-Entführer überwacht

15.03.2018 Fulda. Die Polizei hat den mutmaßlichen Entführer des Milliardärssohns Markus Würth seit Januar intensiv überwacht. Zuvor habe eine Zeugin den entscheidenden Hinweis auf den 48 Jahre alten Mann gegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen, Thomas Hauburger, in Fulda. Die Frau hatte die Stimme des Mannes wiedererkannt. Die Polizei hatte den Mitschnitt eines Anrufs des Lösegeld-Erpressers zur Fahndung genutzt. Der Hinweis der Frau führte zur Festnahme des Mannes gestern in seiner Wohnug in Offenbach.