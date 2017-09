Polizei fahndet nach Lebensmittel-Erpresser

29.09.2017 Friedrichshafen. Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee fahndet die Polizei weiter intensiv nach dem Täter. Der Unbekannte hat nach Angaben der Beamten mit der Manipulation weiterer Produkte in deutschen Supermärkten und Drogerien gedroht, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen. Fünf vergiftete Gläschen mit Babynahrung waren bereits in Friedrichshafen entdeckt worden. Es gebe inzwischen mehrere Hundert Hinweise auf den Täter, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer in der SWR-"Landesschau". Zuvor hatte die Polizei Bilder veröffentlicht, die den Verdächtigen zeigen.