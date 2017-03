Polizei ermittelt nach Brand in Asylbewerberheim gegen Bewohner

15.03.2017 Helsa. Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im nordhessischen Helsa ermittelt die Polizei gegen einen 28 Jahre alten Bewohner. Es bestehe der Verdacht, dass er das Feuer gelegt habe, nachdem er im Streit zwei Mitbewohner mit einem Küchenmesser verletzt habe, teilte die Polizei mit. Die beiden 21 und 27 Jahre alten Mitbewohner sind inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Er sollte noch am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden.