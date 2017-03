Polizei: Wir haben Marcel H.

09.03.2017 Herne. Der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. ist offensichtlich gefasst. Das verlautete aus Polizeikreisen. Seine Identität müsse noch geklärt werden, aber die Ermittler gingen davon aus, den Gesuchten zu haben, hieß es. Der Mann aus Herne habe sich gestellt und die Polizei auf einen Wohnungsbrand in Herne hingewiesen. In dieser Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurden zwei Tote gefunden. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll sich der 19-Jährige in einem Schnellimbiss in Herne gestellt haben.