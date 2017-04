Polizei: Usbeke ist "mit großer Sicherheit" Täter von Stockholm

10.04.2017 Stockholm. Der nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Stockholm festgenommene Usbeke ist nach Einschätzung der schwedischen Polizei "mit großer Sicherheit" der Täter. Das sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson. Der 39-Jährige steht unter Terror- und Mordverdacht. Gestern hatte die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen, über den sie zunächst keine näheren Angaben machte. Bei dem Lkw-Anschlag in einer großen Einkaufsstraße in Stockholm waren am Freitag vier Menschen getötet und 15 verletzt worden.