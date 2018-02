05.02.2018 Esslingen. In einem Haus in Esslingen bei Stuttgart sind mehrere tote Menschen gefunden worden. "Wir hatten ein Unglück mit mehreren Toten", sagte ein Sprecher der Polizei in Reutlingen. Nähere Einzelheiten wollte er zunächst nicht nennen. Derzeit sei noch nicht klar, wie die Menschen zu Tode kamen.