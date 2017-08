Polizei: Terroristen planten Giftgas-Anschlag in Australien

04.08.2017 Sydney. In Australien hat die Polizei neben einem islamistischen Anschlag auf ein Passagierflugzeug auch einen Giftgas-Angriff vereitelt. Gegen zwei mutmaßliche Terroristen - zwei Australier im Alter von 32 und 49 Jahren - wurde heute in Sydney Anklage erhoben. Sie sollen in Verbindung zum Islamischen Staat stehen. Die Angeklagten sollen geplant haben, eine Etihad-Maschine mit einer selbstgebastelten Bombe in die Luft zu sprengen. Außerdem wollten die Männer giftige Chemikalien in einer größeren Menschenmenge freisetzen, wahrscheinlich im öffentlichen Nahverkehr.