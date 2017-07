Polizei: Messerstecher stammt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

28.07.2017 Hamburg. Der Mann, der in Hamburg mehrere Menschen niedergestochen hat, ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren worden. Er sei 26 Jahre alt, teilte die Polizei weiter mit. Seine Staatsangehörigkeit werde noch geklärt. Die Polizei bildete eine Sonderkommission unter Beteiligung der Mordkommission und des Staatsschutzes. Letzterer ist für politisch motivierte Delikte zuständig. Weiterhin werde aber in alle Richtungen ermittelt, erklärte die Polizei. Bei der Messerattacke sind den Angaben zufolge ein Mann getötet und sechs weitere Menschen verletzt worden.