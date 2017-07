Polizei: Männerleiche an der A7 ist der vermisste Boxer

24.07.2017 Quickborn. Nach dem Fund einer Leiche an einem Autobahn-Rastplatz in Schleswig-Holstein steht die Identität fest. Es handelt sich einen vermissten 22-Jährigen Boxer aus Schenefeld. Anhand des Fingerabdruck-Abgleiches gelang die Identifizierung. Der Hamburger Rechtsmedizin zufolge wurde der Mann erschossen. In der Nacht vor seinem Verschwinden war seinem Trainer in Wedel ins rechte Knie geschossen worden. Bei dem toten 22-Jährigen hat die Polizei bisher keine Hinweise auf einen Verdächtigen.