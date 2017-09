Polizei: Keine Schäden bei Gletscherabbruch in der Schweiz

10.09.2017 Saas-Grund. Am Triftgletscher in der Schweiz ist in der Nacht ein Stück der Gletscherzunge abgebrochen. Die befürchtete Eislawine blieb nach Polizeiangaben aber aus. Es seien weder Menschen zu Schaden gekommen noch Gebäude beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei. Die Gemeinde Saas-Grund hatte als Vorsichtsmaßnahme mehr als 200 Menschen in Sicherheit gebracht. Geologen hatten an der Zunge des Triftgletschers in den vergangenen Wochen stärkere Bewegungen gemessen, zuletzt bis zu 130 Zentimeter am Tag. Der Abbruch zeichnete sich deshalb ab.