24.11.2017 London. Die Londoner Polizei behandelt nach eigenen Angaben den Zwischenfall mitten in London wie eine mögliche Terrorlage. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass es sich tatsächlich um einen Terroranschlag handelt. Scotland Yard forderte am Abend die Menschen auf, sich in den Gebäuden in der Nähe der U-Bahnstation Oxford Circus verstecken und sich nicht an Fenstern zu zeigen.