Polizei: Anschlag auf irakische Botschaft in Kabul

31.07.2017 Kabul. Aufständische haben einen Anschlag auf die irakische Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul verübt. "Ein Selbstmordattentäter hat sich am Eingang zur Botschaft in die Luft gesprengt", sagte ein Mitarbeiter der Sicherheitskräfte. Fünf weitere Attentäter seien in die Botschaft eingedrungen. Demnach waren weiterhin Schüsse in der Gegend zu hören. Mindestens ein Verletzter sei ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte der Chef der örtlichen Krankenhäuser.