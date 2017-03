Politischer Aschermittwoch im Zeichen der Bundestagswahl

01.03.2017 Passau. Beim politischen Aschermittwoch geben die Parteien in diesem Jahr einen ersten Vorgeschmack auf den anstehenden Bundestagswahlkampf. Die CSU trifft sich in Passau, die SPD in Vilshofen. Die CSU bietet Parteichef Horst Seehofer, Innenminister Joachim Herrmann, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Partei-Vize Manfred Weber auf. Die SPD setzt auf ihren Hoffnungsträger Martin Schulz. Die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel wie in jedem Jahr in Demmin in ihrem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern erwartet.