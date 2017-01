Schießerei in Florida Mehrere Tote nach Schüssen auf Flughafen Fort Lauderdale

Auf dem Flughafen der Stadt Fort Lauderdale in Florida hat ein Schütze mehrere Menschen getötet. Der Täter sei in Haft, teilte der zuständige Sheriff am Freitag mit. Medien hatten zuvor berichtet, bei dem Vorfall seien drei Menschen getötet worden.