Pole Kubacki gewinnt Quali in Bischofshofen

05.01.2018 Bischofshofen. Dawid Kubacki hat die Qualifikation für das letzte Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen gewonnen. Der Pole sprang auf 136 Meter. Landsmann Kamil Stoch, der bislang bei allen drei Stationen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck gewann, sprang auf 130 Meter und wurde Fünfter. Ihm winkt der Grand Slam, den bislang nur Sven Hannawald 2001/2002 geschafft hat. Bester Deutscher am Tag des verletzungsbedingten Ausscheidens von Richard Freitag war Andreas Wellinger auf Rang acht.