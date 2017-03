Podolski trifft im Abschiedsspiel: Deutschland schlägt England 1:0

22.03.2017 Dortmund. Ausgerechnet Lukas Podolski in seinem Abschiedsspiel hat Fußball-Weltmeister Deutschland einen 1:0-Heimsieg gegen England beschert. Der 31 Jahre alte Kapitän erzielte am Abend vor 60 109 Zuschauern in Dortmund in der 69. Minute ein Traumtor für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Podolski führte die DFB-Auswahl in seinem 130. und letzten Länderspiel als Kapitän an und erzielte seinen 49. Treffer für die Nationalmannschaft.