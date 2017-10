Plenarsitzung des katalanischen Parlaments am Donnerstag

23.10.2017 Barcelona. Das Regionalparlament von Katalonien will am Donnerstag über die von der spanischen Regierung beschlossenen Zwangsmaßnahmen zur Beendigung der Unabhängigkeitsbestrebungen beraten. Das berichten Medien unter Berufung auf Sprecher des separatistischen Regierungsbündnisses Junts pel Sí in der katalanischen Hauptstadt Barcelona. Zu den vom spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy angekündigten Zwangsmaßnahmen gehört die Absetzung der separatistischen Regionalregierung sowie die Ausrufung von Neuwahlen innerhalb von sechs Monaten.