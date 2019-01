Playstation für 9,29 Euro - die Masche mit der Gemüsewaage

29.01.2019 Montbéliard. Ein dreister Dieb hat in Ostfrankreich eine Playstation einfach auf die Waage für Obst und Gemüse gelegt und einen Schnäppchenpreis von 9,29 Euro bezahlt - statt legal 340 Euro. Der 19-Jährige habe mit der falsch umetikettierten Ware gezielt eine Selbstbedienungskasse angesteuert, berichteten die Regionalzeitung "L'Est Républicain" und andere Medien. Der Erfolg stieg dem 19-jährigen Betrüger offensichtlich zu Kopf. Er versuchte, die Masche am Tag darauf erneut durchzuziehen. Dieses Mal wurde er allerdings auf frischer Tat erwischt. Er bekam vier Monate auf Bewährung.