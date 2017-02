Pinguin als Ladendieb

05.02.2017 München. Eine gelungene Tarnung sieht anders aus: Ein als Pinguin verkleideter Ladendieb ist in einem Münchner Kaufhaus auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Der 34-Jährige griff am Freitag zuerst am Salatbüffet des Ladenrestaurants zu, bevor er sich auf Diebestour begab. Auch das Pinguin-Kostüm hatte er sich aus einem Regal genommen und zog es an. Nachdem mehrere Zeugen den ungewöhnlichen Dieb beobachtet hatten, wurde er von zwei Ladendetektiven angesprochen. Sie übergaben den Mann der Polizei.