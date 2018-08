Piloten nennen Details zu Arbeitskampf bei Ryanair

08.08.2018 Frankfurt. Im europaweiten Tarifkonflikt beim Billigflieger Ryanair will die deutsche Pilotengewerkschaft am Vormittag in Frankfurt ihr weiteres Vorgehen erläutern. Es wird erwartet, dass die Vereinigung Cockpit die rund 400 Piloten an den zehn deutschen Basen zum Streik aufruft. Möglicherweise schließt sich die deutsche Gewerkschaft den bereits für Freitag angekündigten Ganztagesstreiks ihrer Kollegen in Irland, Schweden und Belgien an. Dies wäre dann der größte Pilotenstreik in der Geschichte von Ryanair.