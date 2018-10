Pentagon erhält Post mit hochgiftigem Rizin

02.10.2018 Washington. In der Poststelle des US-Pentagon sind mehrere Briefe mit dem Giftstoff Rizin entdeckt worden. Die Substanz sei bei der Prüfung der eingehenden Post gefunden worden, teilte ein Pentagon-Sprecher mit. Die Umschläge würden nun vom FBI weiter untersucht. Alle am Montag eingegangene Post befinde sich derzeit in Quarantäne. Es bestehe keine Gefahr für Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums. Rizin ist ein hochgiftiger biologischer Kampfstoff, der bei Anschlägen eingesetzt wird.