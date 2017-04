Pence nennt Nordkorea "gefährlichste Bedrohung"

19.04.2017 Tokio. Nordkorea ist nach Einschätzung von US-Vizepräsident Mike Pence im Moment "die gefährlichste Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit" in der Asien-Pazifik-Region. An Bord eines in Japan stationierten US-Flugzeugträgers warnte Pence Nordkorea, die USA würden jeden Angriff zerschlagen und jeglichen Einsatz von konventionellen oder atomaren Waffen mit einer "überwältigenden und wirksamen" Reaktion beantworten. Anders als bislang kommuniziert, ist ein anderer US-Flugzeugträger jetzt erst auf dem Weg nach Nordkorea.