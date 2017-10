Passagierflugzeug in Kanada stößt mit Drohne zusammen

16.10.2017 Eine Drohne ist am internationalen Flughafen der kanadischen Stadt Québec mit einem Passagierflugzeug kollidiert. Laut dem kanadischen Verkehrsministerium, verursachte der Zusammenstoß nur kleinere Schäden am Flugzeug der Airline Skyjet. Verkehrsminister Marc Garneau sprach von der ersten Kollision eines Passagierflugzeugs mit einer Drohne in seinem Land. Er sei "extrem erleichtert", dass das Flugzeug sicher habe landen können. Dem Minister zufolge hätte der Unfall katastrophale Folgen haben können, wenn die Drohne im Cockpit oder in den Triebwerken eingeschlagen wäre.