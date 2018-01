Pariser Abkommen: Trump gibt Wirtschaft Vorfahrt vor Klimaschutz

11.01.2018 Washington. US-Präsident Donald Trump hat das Thema Klimaschutz noch nicht völlig aufgegeben, auch wenn er der Wettbewerbsfähigkeit der US-Energiewirtschaft einen höheren Stellenwert einräumt. Das Pariser Klimaschutzabkommen habe die US-Unternehmen im Wettbewerb mit anderen Ländern, darunter China, schlechter gestellt, sagte Trump in Washington. Eine Rückkehr in das Abkommen sei "vorstellbar". Er könne es aber nicht zulassen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft eingeschränkt werde. Die USA hielten auch ohne Paris den Klimaschutz hoch, so Trump.